Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк (5 новостей) «Для введения открытых списков необходимо принять Избирательный кодекс, что депутаты уже не успеют сделать»

Представитель президента Украины Владимира Зеленсокго в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что представители парламентских фракций и Зеленский договорились о снижении проходного барьера до 3% для партий на выборах в Раду до 3% и отмене мажоритарной системы, однако депутаты, не внеся в повестку сессии соответствующие законопроекты, нарушили договоренности.Верховная Рада, не поддержав внесение в повестку сессии законопроектов об изменениях в избирательное законодательство и закон о публичных закупках, нарушила договоренности, достигнутые между лидерами фракций и президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук 22 мая, пишет пресс-служба президента.

"Президент Владимир Зеленский четко заявил в своей программе, что он за открытые списки, за новый Избирательный кодекс. По результатам вчерашних договоренностей было предложено конструктивное решение это снижение проходного барьера до 3%, а также отмена мажоритарной системы выборов. Рада не поддержала несмотря на то, что имела договоренности с президентом", сказал Стефанчук.

Он отметил, что это не самое лучшее из возможных решений, но принять новый избирательный кодекс пока "нерельно".

"Закрытые списки это не то, о чем мы мечтаем. Но это точно лучше, чем та система с "гречкосеями-мажоритарщиками", которая есть сейчас. Поэтому мы согласились на этот вариант. Но вы увидели, как выполняются договоренности", сказал он.

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Стефанчук заявил, что на обсуждение в новой Верховной Раде будет выносится вопрос выборах по открытым спискам. По его словам, от парламента зависит, будут ли выборы проводится по новой или существующей системе.

"Если Верховная Рада не изменит избирательное законодательство, у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, а не принятие законов", подчеркнул Стефанчук.

В то же время, по его словам, кризиса в отношениях президента с Верховной Радой нет, но есть "низкий уровень доверия" к Раде.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просил спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На заседании парламента 22 мая депутаты не внесли в повестку сессии законопроекты Зеленского об изменениях в избирательное законодательство и об изменении системы госзакупок во время выборов.