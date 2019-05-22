Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа" - замглавы АП 

Наиболее вероятная кандидатура на должность руководителя президентской партии "Слуга народа" – советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".
"Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", – предположил он.
Сначала лидером "Слуги народа" был Иван Баканов – руководитель Студии "Квартал 95". 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Согласно статье 6 Закона "О Службе безопасности Украины", на период службы или работы по трудовому договору членство сотрудников СБУ в партиях прекращается. Именно поэтому Баканову сейчас ищут замену в политсиле.
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Обновлено в 18:40 Рябошапка также не исключает, что Разумков будет первым в списке партии «Слуга народа»
Обновлено в 20:01 Партию вместо Баканова может возглавить Дмитрий Разумков.