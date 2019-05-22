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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:01
· Президент Украины · Кандидатура · Советник президента
Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа" - замглавы АП 

Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа" - замглавы АП  (10 новостей)

«Партию вместо Баканова может возглавить Дмитрий Разумков»

Наиболее вероятная кандидатура на должность руководителя президентской партии "Слуга народа" – советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".

"Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", – предположил он.

Сначала лидером "Слуги народа" был Иван Баканов – руководитель Студии "Квартал 95". 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Согласно статье 6 Закона "О Службе безопасности Украины", на период службы или работы по трудовому договору членство сотрудников СБУ в партиях прекращается. Именно поэтому Баканову сейчас ищут замену в политсиле.

Новость дополняется...

Обновлено в 18:40 Рябошапка также не исключает, что Разумков будет первым в списке партии «Слуга народа»

Обновлено в 20:01 Партию вместо Баканова может возглавить Дмитрий Разумков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа" - замглавы АП »
Фото Зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова
Фото Разумков возглавит политическую силу "Слуга народа"
Фото Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа" - замглавы АП 
Фото Разумков станет первым номером партии Слуга народа
Фото Разумков может возглавить партию «Слуга народа»
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Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 15:54 Заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что избирательный список пропрезидентской партии "Слуга народа" возглавит политический советник Владимира Зеленского Дмитрий…
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РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 16:02 Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.В…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.19, 16:08 Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка предположил, что избирательный список партии Слуга народа возглавит советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом Рябошапка сообщил журналистам,…
Голос.UA Голос.UA  ·  22.05.19, 16:24 Заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что избирательный список пропрезидентской партии "Слуга народа" возглавит политический советник Владимира Зеленского Дмитрий…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  22.05.19, 16:50 Разумков может возглавить Слугу народа / Reuters Первым номером в избирательном списке партии Слуга народа, которая по данным последних социологических опросов лидирует среди политических сил, станет...
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.05.19, 16:50 Радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков очолить політичну партію "Слуга народу"
Главком Главком  ·  22.05.19, 18:40 Рябошапка также не исключает, что Разумков будет первым в списке партии «Слуга народа»
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 20:01 Партию вместо Баканова может возглавить Дмитрий Разумков.
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