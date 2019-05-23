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Дмитрий Разумков возглавит президентскую партию «Слуга народа» (5 новостей) «Советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит партию Слуга народа на выборах в Верховную Раду»

Партию президента Владимира Зеленского Слуга народа на досрочных парламентских выборах возглавит его советник и экс-спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в четвер, 23 мая, пишет УП.

"Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос, кто поведет партию в парламент.

Он также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитетов с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

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Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не будет подавать законопроекты в парламент нынешнего созыва.

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