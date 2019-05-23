Дмитрий Разумков возглавит президентскую партию «Слуга народа»

Партию президента Владимира Зеленского Слуга народа на досрочных парламентских выборах возглавит его советник и экс-спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в четвер, 23 мая, пишет УП.
"Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос, кто поведет партию в парламент.
Он также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитетов с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.
Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не будет подавать законопроекты в парламент нынешнего созыва.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet