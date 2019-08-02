До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

ЛIГАБiзнесIнформ · 02.08.19, 16:30

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным подконтрольного ему органа, до 300 000 жителей Закарпатья имеют венгерское гражданство. Об этом Матиос заявил в эфире Радио НВ."Относительно…