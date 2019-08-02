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До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос (3 новости)

«Документы получили более 13 тысяч человек»

По словам главного военного прокурора, некоторых жителей Донбасса с российским гражданством уже допросили.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.08.19, 16:30 Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным подконтрольного ему органа, до 300 000 жителей Закарпатья имеют венгерское гражданство. Об этом Матиос заявил в эфире Радио НВ."Относительно…
ТСН ТСН  ·  02.08.19, 16:53 Документы получили более 13 тысяч человек.
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