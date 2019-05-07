До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019 (4 новости и 1 видео) «Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala 2019 / Reuters В понедельник состоялся роскошный аналог премии Оскар, но только…»

Певица Леди Гага накануне посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, на котором в очередной раз шокировала гостей своей эпатажностью. Она продемонстрировала целый перформанс на красной ковровой дорожке, в итоге раздевшись до нижнего белья. Об этом пишет Vogue.

Каждый из четырех нарядов, в которые была облачена певица - это творение рук ее друга Брэндона Максвелла.

Изначально она появилась на лестнице в платье с гигантским бантом и восьмиметровым шлейфом цвета фуксии. После этого, расстегнув его, она предстала в черном корсетном наряде.

Сняв его, она оказалась в ярко-розовом, облегающем фигуру наряде в пол. А завершился перформанс Леди Гаги тем, что она разделась до нижнего белья, усыпанного сверкающими кристаллами.

Полк "Азов" отметил пятую годовщину со дня основания. ВИДЕО

Cмотрите фотогалерею: Леди Гага эпатировала нарядами гостей Met Gala

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага высказалась о своем романе с Брэдли Купером, с которым они вместе сыграли в одном фильме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet