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До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019

До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019 (4 новости и 1 видео)

«Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala 2019 / Reuters В понедельник состоялся роскошный аналог премии Оскар, но только…»

Певица Леди Гага накануне посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, на котором в очередной раз шокировала гостей своей эпатажностью. Она продемонстрировала целый перформанс на красной ковровой дорожке, в итоге раздевшись до нижнего белья. Об этом пишет Vogue.

Каждый из четырех нарядов, в которые была облачена певица - это творение рук ее друга Брэндона Максвелла.

Изначально она появилась на лестнице в платье с гигантским бантом и восьмиметровым шлейфом цвета фуксии. После этого, расстегнув его, она предстала в черном корсетном наряде.

Сняв его, она оказалась в ярко-розовом, облегающем фигуру наряде в пол. А завершился перформанс Леди Гаги тем, что она разделась до нижнего белья, усыпанного сверкающими кристаллами.

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Cмотрите фотогалерею: Леди Гага эпатировала нарядами гостей Met Gala

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага высказалась о своем романе с Брэдли Купером, с которым они вместе сыграли в одном фильме.

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ФОТО К НОВОСТИ: «До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019»
Фото До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019
Фото Леди Гага эпатировала нарядами гостей Met Gala
Фото Леди Гага в причудливом мини-платье стала звездой препати Met Gala 2019
Фото Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
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