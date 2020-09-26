До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0.

Новость дополняется...

Обновлено в 15:31 Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

Обновлено в 15:47 По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2. Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0. Между тем, в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом....