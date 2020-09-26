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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:47
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До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ (6 новостей)

«Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська»

По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2.

Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0.

Новость дополняется...

Обновлено в 15:31 Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська

Обновлено в 15:47 По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Таким образом, 22 области и столица Украины ослабить карантин не готовы. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 153,2. Наихудшая динамика зафиксирована в Тернопольской области - 406,0. Между тем, в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом....

ФОТО К НОВОСТИ: «До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ»
Фото К ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев
Фото До послаблення карантину в Україні ще не готові 22 області та столиця
Фото К ослаблению карантина не готовы Киев и 22 области Украины
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УНН УНН  ·  26.09.20, 12:35 Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская,…
ForUm ForUm  ·  26.09.20, 13:19 По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская…
iPress iPress  ·  26.09.20, 13:34 Станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину.
Главком Главком  ·  26.09.20, 15:31 Готовими виявились всього дві області: Кіровоградська та Херсонська
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.09.20, 15:47 По состоянию на субботу, 26 сентября, в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Требованиям Министерства здравоохранения соответствуют только Кировоградская и Херсонская…
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