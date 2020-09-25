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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 01:57
· ВОЗ · Минздрав · Директор · Коронавирус · COVID-19
До початку масового вакцинування жертвами коронавірусу можуть стати 2 млн людей, - ВООЗ

До початку масового вакцинування жертвами коронавірусу можуть стати 2 млн людей, - ВООЗ (8 новостей)

«За девять месяцев от коронавируса умер 1 млн человек»

От коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек", - заявил он.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

Обновлено в 23:50 Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

Обновлено в 01:57 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

ФОТО К НОВОСТИ: «До початку масового вакцинування жертвами коронавірусу можуть стати 2 млн людей, - ВООЗ»
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 18:45 Вероятно, что до изобретения вакцины может пройти еще 9 месяцев
MIGnews MIGnews  ·  25.09.20, 20:42 В ВОЗ сделали заявление, что количество жертв коронавируса в мире может увеличиться до двух миллионов человек.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.09.20, 21:09 Число смертей через зараження коронавірусною інфекцією до моменту початку масового використання вакцини може сягнути 2 млн
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.09.20, 21:22 Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что от коронавируса в мире умер почти один миллион человек, но число погибших…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 22:31 За девять месяцев от коронавируса умер 1 млн человек.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.09.20, 23:50 Число смертей из-за заражения Covid-19 к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 01:57 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.
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