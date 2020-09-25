До початку масового вакцинування жертвами коронавірусу можуть стати 2 млн людей, - ВООЗ (8 новостей) «За девять месяцев от коронавируса умер 1 млн человек»

От коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек", - заявил он.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

Обновлено в 23:50 Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга.

Обновлено в 01:57 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.