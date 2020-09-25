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Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Кам’янки

Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Кам’янки (3 новости)

«У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня українські військовослужбовці зафіксували одне порушення бойовиками мирних домовленостей»

Один раз минулої доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних Сил на сході країни. Цілили по українських оборонцях з гранатометів на Донецькому напрямку. Від початку п'ятниці станом на 7 годину ранку на лінії фронту тиша.

"Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – повідомили у штабі ООС. 

Нагадаємо, один український військовий зазнав поранення на Донеччині. Під час гасіння пожежі біля Залізного здетонувала вибухівка, коли армійці ліквідовували осередок загоряння сухої трави.

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UAinfo UAinfo  ·  25.09.20, 08:02 Штаб стверджує, буцімто ворожий обстріл був неприцільним, тому війьковики вогню у відповідь не завдавали. Бойових утрат серед особового складу
iPress iPress  ·  25.09.20, 09:19 У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня українські військовослужбовці зафіксували одне порушення бойовиками мирних домовленостей.
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