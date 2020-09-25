Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Кам’янки

Один раз минулої доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних Сил на сході країни. Цілили по українських оборонцях з гранатометів на Донецькому напрямку. Від початку п'ятниці станом на 7 годину ранку на лінії фронту тиша.
"Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – повідомили у штабі ООС.
Нагадаємо, один український військовий зазнав поранення на Донеччині. Під час гасіння пожежі біля Залізного здетонувала вибухівка, коли армійці ліквідовували осередок загоряння сухої трави....