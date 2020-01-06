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Политика
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 22:58
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Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков

Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков (5 новостей)

«Экс-нардеп перевез снятый с монумента орден в Харьков»

Экс-нардеп и лидер партии Христианских социалистов Михаил Добкин приобрел барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы. По его словам, за орден заплатили 500 тысяч гривен. "Мы его у вандалов", говорит Добкин, но не уточняет, с кем именно он участвовал в сделке.

"Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. В таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит более 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – отметил Добкин.

По его словам, "с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это еще у патриотов и неплохой бизнес".

Обновлено в 20:00 Бывший нардеп и харьковский губернатор Михаил Добкин за полмиллиона гривен выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове.  Соответствующее...

Обновлено в 22:58 По его словам, "с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это еще у патриотов и неплохой бизнес".

ФОТО К НОВОСТИ: «Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков»
Фото Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил орден с монумента во Львове
Фото Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы
Фото "Вернем его": Добкин тряхнул кошельком и купил орден с советского памятника - фото
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.20, 17:25 Одиозный бывший член "Партии регионов" и екснардеп Михаил Добкин опять отличился. На этот раз он решил купить барельеф Ордена победы, который был установлен на Монумента славы во Львове. Соответствующее…
Униан Униан  ·  06.01.20, 18:22 Экс-нардеп перевез снятый с монумента орден в Харьков.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.01.20, 19:55 Михаил Добкин приобрел барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы за 500 тысяч гривен.  Об этом он написал в своем Instagram. "Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. На второй фотографии…
Главред Главред  ·  06.01.20, 20:00 Бывший нардеп и харьковский губернатор Михаил Добкин за полмиллиона гривен выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове. …
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