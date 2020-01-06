Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков (5 новостей) «Экс-нардеп перевез снятый с монумента орден в Харьков»

Экс-нардеп и лидер партии Христианских социалистов Михаил Добкин приобрел барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы. По его словам, за орден заплатили 500 тысяч гривен. "Мы его у вандалов", говорит Добкин, но не уточняет, с кем именно он участвовал в сделке.

"Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. В таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит более 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – отметил Добкин.

По его словам, "с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это еще у патриотов и неплохой бизнес".

Обновлено в 20:00 Бывший нардеп и харьковский губернатор Михаил Добкин за полмиллиона гривен выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове. Соответствующее...

Обновлено в 22:58 По его словам, "с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это еще у патриотов и неплохой бизнес".