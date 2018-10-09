Добкина насмешили взрывы на армейских складах (3 новости) «Нардеп из Оппоблока, бывший регионал Михаил Добкин злорадствует со взрывов на военном складе возле города Ичня. Соответствующее сообщение появился на…»

Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что когда его политическая сила находилась при власти, в Украине не было инцидентов со взрывами на арсеналах.Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин в Facebook сравнил взрывы на шестом арсенале Минобороны Украины в Ичне Черниговской области с салютом в честь предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

"Кто сказал что это взрывы?! Это праздничный салют в честь томоса. Боюсь даже представить, как они автокефалию праздновать собираются!" написал он.

"При нас такой уйни не было. С 2010 по 2014 ни одного взрыва на военных складах Украины. При том, что лето 2010 года было самым засушливым за многие годы", отметил Добкин в комментариях к своему посту, отвечая на реплику пользователя.

В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на семь утра каждую секунду происходило два-три взрыва. Позже интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту.

Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине

Над зоной пожара закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Из населенных пунктов в зоне поражения эвакуировали больше 12 тыс. человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение должностного лица-военнослужащего к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, проявленное в условиях особого периода, кроме военного положения). Служба безопасности Украины не исключает диверсии.

По данным Черниговской областной госадминистрации, по состоянию на 8.00 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за взрывов.

По информации Генштаба ВСУ, пожар начался после четырех взрывов на арсенале, которые произошли в разных местах. Огонь охватил не более 10% территории, сообщил замглавы Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

По его словам, в последнее время с арсенала вывезли 50% боеприпасов крупного калибра, которые хранились на открытых площадках.

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 14.00 очаги пожара на локализованы.

9 октября в Стамбуле начался трехдневный синод Вселенского патриархата. Заседание проходит в закрытом режиме, его повестка официально не оглашалась. По данным "ВВС News Украина", будет рассмотрен вопрос об автокефалии для украинской церкви.