Добкина насмешили взрывы на армейских складах

Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что когда его политическая сила находилась при власти, в Украине не было инцидентов со взрывами на арсеналах.Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин в Facebook сравнил взрывы на шестом арсенале Минобороны Украины в Ичне Черниговской области с салютом в честь предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
"Кто сказал что это взрывы?! Это праздничный салют в честь томоса. Боюсь даже представить, как они автокефалию праздновать собираются!" написал он.
"При нас такой уйни не было. С 2010 по 2014 ни одного взрыва на военных складах Украины. При том, что лето 2010 года было самым засушливым за многие годы", отметил Добкин в комментариях к своему посту, отвечая на реплику пользователя.
В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на семь утра каждую секунду происходило два-три взрыва. Позже интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту.
Над зоной пожара закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Из населенных пунктов в зоне поражения эвакуировали больше 12 тыс. человек.
Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение должностного лица-военнослужащего к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, проявленное в условиях особого периода, кроме военного положения). Служба безопасности Украины не исключает диверсии.
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По данным Черниговской областной госадминистрации, по состоянию на 8.00 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за взрывов.
По информации Генштаба ВСУ, пожар начался после четырех взрывов на арсенале, которые произошли в разных местах. Огонь охватил не более 10% территории, сообщил замглавы Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.
По его словам, в последнее время с арсенала вывезли 50% боеприпасов крупного калибра, которые хранились на открытых площадках.
В Минобороны сообщили, что по состоянию на 14.00 очаги пожара на локализованы.
9 октября в Стамбуле начался трехдневный синод Вселенского патриархата. Заседание проходит в закрытом режиме, его повестка официально не оглашалась. По данным "ВВС News Украина", будет рассмотрен вопрос об автокефалии для украинской церкви.