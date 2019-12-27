Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство

Кабинет министров упростил получение гражданства Украины для добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Согласно новому механизму, иностранные добровольцы смогут получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. "Важно, что решение Правительства упрощает представление документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - написал Алексей Гончарук. Ранее сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект "О медиации", который предусматривает возможность разрешения споров и конфликтов вне суда. В таком случае решить споры удастся через специального посредника.