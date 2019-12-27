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Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство

Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство (4 новости)

«Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине»

Кабинет министров упростил получение гражданства Украины для добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Согласно новому механизму, иностранные добровольцы смогут получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. "Важно, что решение Правительства упрощает представление документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - написал Алексей Гончарук. Ранее сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект "О медиации", который предусматривает возможность разрешения споров и конфликтов вне суда. В таком случае решить споры удастся через специального посредника.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 12:31 Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 13:25 Иностранным бойцам-добровольцам, которые воевали на Донбассе за силы АТО/ООС и хотят получить паспорт Украины, предоставили такой процедурный механизм. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер Алексей…
Униан Униан  ·  27.12.19, 13:40 Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что ранее добровольцы из других стран не имели возможность получить вид на жительство в Украине.
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