Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Анастасия Заворотнюк, которая по слухам находится в больнице для тяжелобольных с раком четвертой стадии, продолжает хранить молчание и не комментировать свою болезнь. Но на странице актрисы в Instagram в последние дни замечена активность. Так, вчера родственники актрисы нарушили молчание и заявили, что страничка, созданная в поддержку артистки, заблокирована.

А сегодня, 12 октября, в аккаунте "прекрасную няню" поздравили с годовщиной венчания с супругом Петром Чернышевым. Супруги поженились в этот день, ровно 11 лет назад. На страничке опубликовали редкие фото пары с венчания. На них Анастасия в белом платье выглядит просто великолепно, ее глаза светятся счастьем, а улыбка сияет нежностью.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (instagram.com/a_zavorotnyuk)

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"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", - написала семья актрисы под снимками.

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Венчание Анастасии Заворотнюк 11 лет назад (instagram.com/a_zavorotnyuk)