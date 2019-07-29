Доказательств отравления Ющенко не нашли, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокурор, расследовавший отравление третьего президента Украины Виктора Ющенко не нашел подтверждений преступления.Отравления третьего президента Украины Виктора Ющенко не было, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В интервью Андрею Пальчевскому, которое вышло на YouTube-канале Politeka Online 28 июля, Матиос рассказал, что узнал об этом от своего нынешнего заместителя Игоря Козлова, который расследовал предполагаемое отравление экс-президента.

"Я могу это сказать, так как сроки давности такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет [отравление]? Он сказал "нет". Отравления не было", отметил он.

Другие подробности Матиоc отказался раскрывать.

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

По официальной версии, Ющенко был отравлен в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка.

Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. Было открыто уголовное дело, однако до сих пор следователи не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь политика.

В декабре 2014 года Ющенко заявлял, что готов сдать кровь на анализ международным экспертам.