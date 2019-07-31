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УНН УНН · · Обновлено в 10:38
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Доллар дешевеет бешеными темпами

Доллар дешевеет бешеными темпами (9 новостей)

«Доллар подешевел еще на 17 копеек»

На 31 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 июля установлены на таком уровне:

25.085516 грн за доллар;

27.980385 грн за евро;

Нацбанк немного снизил курс гривны
Нацбанк немного снизил курс гривны

0.395800 грн за российский рубль;

30.528607 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 июля курс всех указанных валют упал.

Обновлено в 09:44 Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, курс доллара на уровне 25,08 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 коп. Евро подешевел на 9 коп. и…

Обновлено в 10:38 Официальный курс валют НБУ на сегодня 31.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 31 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар дешевеет бешеными темпами»
Фото Доллар продолжает пробивать дно: курс валют
Фото Доллар дешевеет бешеными темпами
Фото Рекордное укрепление: НБУ установил официальный курс на уровне 25,08 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 31 июля - доллар дешевеет, евро стал дешевле
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  31.07.19, 05:40 Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD, установив новый рекорд, после того, как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки…
Facenews Facenews  ·  31.07.19, 06:00 Национальный банк Украины на 31 июля 2019 года установил официальный курс долларана уровне 25,08 гривен за доллар, что еще на 17 копеек ниже посравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.07.19, 07:10 Национальный банк Украины на 31 июля установил курс доллара на уровне 25,08 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 9 коп. Стоит 27,98 грн. Курс российского рубля…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.07.19, 09:41 Доллар подешевел еще на 17 копеек.
Голос.UA Голос.UA  ·  31.07.19, 09:44 Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, курс доллара на уровне 25,08 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  31.07.19, 10:38 Официальный курс валют НБУ на сегодня 31.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 31 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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