Доллар дешевеет бешеными темпами

На 31 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 июля установлены на таком уровне:

25.085516 грн за доллар;

27.980385 грн за евро;

Нацбанк немного снизил курс гривны

0.395800 грн за российский рубль;

30.528607 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 июля курс всех указанных валют упал.

Обновлено в 09:44 Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, курс доллара на уровне 25,08 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 коп. Евро подешевел на 9 коп. и…

Обновлено в 10:38 Официальный курс валют НБУ на сегодня 31.07.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 31 июля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA