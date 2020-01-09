Доллар дорожает: курс валют на 9 января

Доброе утро, Днепр и его жители! Vgorode узнал для вас сегодняшний курс валют, погоду и цены на топливо. Также мы расскажем, кого сегодня нужно поздравить и есть ли уже в городе пробки. Какой сегодня праздник: Сегодня отмечают День приятных сюрпризов под подушкой. Именины 9 января празднуют Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков. Курс валют в Днепре: 1 доллар США: от НБУ – 23,83 гривен, покупка – 23,64, продажа – 24,15; 1 евро: от НБУ – 26,49 гривен, покупка – 26,16, продажа – 26,87; 10 российских рублей: от НБУ – 3,86 гривен, покупка – 3,36, продажа – 3,95; 1 биткоин – 7 981,99$ Средние цены на бензин в Днепре за литр: А95 – 27,20 гривен; А92 – 26,20 гривен; Дизтопливо – 26,38 гривен; Газ – 12,39 гривен. Погода в Днепре: днем температура будет 0 градусов, а ночью -1. Облачно, без осадков. Пробки в Днепре: небольшие тянучки на улице Криворожской, у вокзала, на Гринченко, Каруны и Слобожанском проспекте СМОТРИ ЕЩЕ: Недавно ж чинили: на 12 квартале протекают отремонтированные трубы Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram, на нашу страницу в Instagram, Viber и в Facebook. Кроме того, вы можете подписаться на нашего Telegram-бота чтобы иметь простой доступ к основным рубрикам p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

Обновлено в 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 09.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 9 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:35 Гривня продолжит плавно укрепляться