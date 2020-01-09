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Vgorode.ua Днепропетровск Vgorode.ua Днепропетровск · · Обновлено в 10:35
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Доллар дорожает: курс валют на 9 января

Доллар дорожает: курс валют на 9 января (12 новостей)

«Гривня продолжит плавно укрепляться »

Доброе утро, Днепр и его жители! Vgorode узнал для вас сегодняшний курс валют, погоду и цены на топливо. Также мы расскажем, кого сегодня нужно поздравить и есть ли уже в городе пробки. Какой сегодня праздник: Сегодня отмечают День приятных сюрпризов под подушкой. Именины 9 января празднуют Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор и Яков. Курс валют в Днепре: 1 доллар США: от НБУ – 23,83 гривен, покупка – 23,64, продажа – 24,15; 1 евро: от НБУ – 26,49 гривен, покупка – 26,16, продажа – 26,87; 10 российских рублей: от НБУ – 3,86 гривен, покупка – 3,36, продажа – 3,95; 1 биткоин – 7 981,99$ Средние цены на бензин в Днепре за литр: А95 – 27,20 гривен; А92 – 26,20 гривен; Дизтопливо – 26,38 гривен; Газ – 12,39 гривен. Погода в Днепре: днем температура будет 0 градусов, а ночью -1. Облачно, без осадков. Пробки в Днепре: небольшие тянучки на улице Криворожской, у вокзала, на Гринченко, Каруны и Слобожанском проспекте СМОТРИ ЕЩЕ: Недавно ж чинили: на 12 квартале протекают отремонтированные трубы Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram, на нашу страницу в Instagram, Viber и в Facebook. Кроме того, вы можете подписаться на нашего Telegram-бота чтобы иметь простой доступ к основным рубрикам p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

Обновлено в 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 09.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 9 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:35 Гривня продолжит плавно укрепляться 

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар дорожает: курс валют на 9 января»
Фото Доллар дорожает: курс валют на 9 января
Фото Курс доллара резко вырос
Фото Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине
Фото Курсы валют на сегодня: гривня по курсу НБУ просела к доллару еще на 15 копеек
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 23,84 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 9 января - доллар дорожает, евро дорожает
Фото Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик назвал стоимость доллара
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  09.01.20, 05:05 Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс доллара до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.01.20, 05:12 По сравнению с предыдущей эпохой, курс доллара вырос
Facenews Facenews  ·  09.01.20, 06:05 Курс американской валюты на межбанке вырос в продаже на 23 копейки и пробил психологический рубеж в 24 гривны за доллар, передает FaceNews.ua.Национальный банк Украины на четверг, 9 января, опустил курс…
УНН УНН  ·  09.01.20, 06:15 На 9 января 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 23,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.01.20, 07:10 Национальный банк Украины на 9 января установил курс доллара на уровне 23,83 грн. Это на 16 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 10 коп. Стоит 26,49 грн. Курс российского…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 07:45 На 9 января 2020 официальный курс доллара резко вырос до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше в сравнении с показателем предыдущего банковского дня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального…
Апостроф Апостроф  ·  09.01.20, 08:45 В четверг, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар начинает дорожать.
Униан Униан  ·  09.01.20, 09:07 Официальный курс гривни к доллару на 9 января установлен на уровне 23,83 грн/долл., к евро на уровне 26,49 грн/евро.
Голос.UA Голос.UA  ·  09.01.20, 09:08 На сегодня, 9 января 2020 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,84 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  09.01.20, 10:18 Официальный курс валют НБУ на сегодня 09.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 9 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
Обозреватель Обозреватель  ·  09.01.20, 10:35 Гривня продолжит плавно укрепляться 
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