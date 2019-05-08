  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Банк · Доллар · Май
Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая

Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая (5 новостей)

«В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$»

Национальный банк Украины на 8 мая установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 29,46 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Порошенко и Лагард поговорили о
Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"

В обменниках доллар покупают по 26,48 грн, продают по 26,51 грн.

За евро предлагают 29,14 грн. Продают по 29,70 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Государственный долг Украины опустился до безопасного уровня - ниже 60% к ВВП. По итогам І квартала 2019-го отношение госдолга к ВВП составило 59%. На март 2019-го госдолг составлял 2147 млрд грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая»
Фото Доллар приближается к 26 грн
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 26,34 гривны за доллар
Фото Курс валют на сегодня 8 мая - доллар подешевел, евро дешевеет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  08.05.19, 08:50 Национальный банк Украины на среду, 8 мая 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек - до 26,3400 грн за доллар против 26,4959 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте…
Факты Факты  ·  08.05.19, 09:10 В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$
Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 09:36 На сегодня, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,34 грн/долл. Об этом сообщается на сайте национального регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.05.19, 10:39 Официальный курс валют НБУ на сегодня 08.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 8 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая

Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют на 8 мая
В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто

В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто
Украина может не получить транш МВФ в 2019 году - JP Morgan

Украина может не получить транш МВФ в 2019 году -…
В России задержали четырех людей по делу о загрязнении нефти в трубопроводе &quot;Дружба&quot;

В России задержали четырех людей по делу о загрязнении нефти…
Лагард назвала угрозу для мировой экономики

Лагард назвала угрозу для мировой экономики
&quot;Нафтогаз&quot; пожаловался на &quot;Газпром&quot; в Еврокомиссию

"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию
В Украину начала поступать чистая российская нефть

В Украину начала поступать чистая российская нефть
В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии

В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Кароль озадачила фанов новым фото

Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Аякс - Тоттенхэм: анонс матча

Аякс - Тоттенхэм: анонс матча
Дожди и заморозки: синоптик дала прогноз по Украине

Дожди и заморозки: синоптик дала прогноз по Украине
На Сумщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

На Сумщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней
Лавина накрыла группу туристов на Алтае: выжили только двое

Лавина накрыла группу туристов на Алтае: выжили только двое
Титулованные гастарбайтеры. Как украинские футболисты добывают золото за пределами родины

Титулованные гастарбайтеры. Как украинские футболисты добывают золото за пределами родины
Плательщики Киевщины увеличили налоговые платежи в госбюджет на 46%

Плательщики Киевщины увеличили налоговые платежи в госбюджет на 46%
На Салтовке вчера не было света - в облэнерго назвали причину

На Салтовке вчера не было света - в облэнерго назвали…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.