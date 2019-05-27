  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:30
· Банк
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением

Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением (6 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 27 мая установил курс доллара на уровне 26,47 грн. Это на 14 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 28 коп. Стоит 29,61 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем…

В обменниках доллар покупают по 26,31 грн, продают по 26,39 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,51 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева относительно незаконной национализации Приватбанка.

Обновлено в 10:13 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке не изменился, а в продаже - подешевел на 1 коп.

Обновлено в 10:30 Официальный курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 27 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением»
Фото Евро ощутимо подорожал
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 26,47 гривны за доллар
Фото Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
Фото Курс валют на сегодня 27 мая - доллар подорожал, евро подорожал
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  27.05.19, 08:48 Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 мая, курс доллара на уровне 26,47 гривен. Об этом сообщает «112.ua». Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 14…
Капитал Капитал  ·  27.05.19, 08:48 Национальный банк Украины на понедельник, 27 мая, ослабил официальный курс гривны на 14 копеек - до 26,4747 грн за доллар против 26,3357 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.…
Главред Главред  ·  27.05.19, 09:48 Доллар и евро в Украине / torange.biz Курс доллара в Украине официально растет: НБУ на понедельник повысил котировки. В то же время курс в обменниках настороженно присел. Аналитики прогнозируют,...
Канал 112 Канал 112  ·  27.05.19, 10:13 Средний курс доллара в украинских банках в понедельник, 27 мая, составляет 26,20-26,48 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.05.19, 10:30 Официальный курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 27 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс НБУ на 27 мая: доллар – 26,47 грн, евро – 29,61 грн

Курс НБУ на 27 мая: доллар – 26,47 грн, евро…
&quot;Засчитайте мои 60 млрд!&quot; Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка

"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка
Доллар продолжает дорожать

Доллар продолжает дорожать
Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным

Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным
Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных…
НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию

НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году

Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Петиція про визнання Німеччиною Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Петиція про визнання Німеччиною Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну…
В России не собираются освобождать украинских моряков

В России не собираются освобождать украинских моряков
КСУ отримав подання щодо указу Президента про розпуск Верховної Ради – подробиці

КСУ отримав подання щодо указу Президента про розпуск Верховної Ради…
Чиновник Путина напал на журналиста с кулаками и повалил на пол

Чиновник Путина напал на журналиста с кулаками и повалил на…
Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно

Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов…
Появились фото треснувшего &quot;стеклянного&quot; моста в Киеве

Появились фото треснувшего "стеклянного" моста в Киеве
На проспекте Гагарина «BMW» въехал в забор, - ФОТО

На проспекте Гагарина «BMW» въехал в забор, - ФОТО
Жителей Кривого Рога с каждым месяцем становится все меньше и меньше, - СТАТИСТИКА

Жителей Кривого Рога с каждым месяцем становится все меньше и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.