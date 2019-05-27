Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением (6 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины на 27 мая установил курс доллара на уровне 26,47 грн. Это на 14 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 28 коп. Стоит 29,61 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,31 грн, продают по 26,39 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,51 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева относительно незаконной национализации Приватбанка.

Обновлено в 10:13 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке не изменился, а в продаже - подешевел на 1 коп.

Обновлено в 10:30 Официальный курс валют НБУ на сегодня 27.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 27 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA