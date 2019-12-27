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Доллар может стремительно подорожать (6 новостей) «Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, курс доллара на уровне 23,29 грн»

Национальный банк Украины на 27 декабря установил курс доллара на уровне 23,29 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 25,80 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд…

В обменниках доллар покупают по 23,29 грн. Продают по 23,62 грн.

За евро предлагают 25,63 грн. Продают по 26,37 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

Обновлено в 09:06 Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

Обновлено в 09:48 Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, курс доллара на уровне 23,29 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар вырос на 4 коп. Евро подорожал на 3 коп. и составляет 25,80 грн. Российский рубль — 0,377 грн.