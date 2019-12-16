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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 10:13
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Доллар ощутимо подешевел

Доллар ощутимо подешевел (7 новостей)

«Доллар немного подешевел в банках»

Доллар США существенно сдал позиции в понедельник, 16 декабря. Национальный банк Украины установил курс этой иностранной валюты на уровне 23,49 гривен. Соответствующие данные размещены на официальном сайте регулятора.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (пятницей 13-го), доллар подешевел на 7 копеек. Евро же укрепил свои позиции. Данная иностранная валюта выросла в цене на 1 копейку. В понедельник евро поднялся до 26,25 гривен.

Всю прошлую неделю доллар не переставал терять свои позиции. Так, в период с 9 по 13 декабря иностранная валюта просела на межбанке с 23,68 (23,70) до 23,485 (23,495) гривен.

Курс гривны остался почти без изменений
Курс гривны остался почти без изменений

Обновлено в 09:50 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже остался на предыдущем уровне.

Обновлено в 10:13 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар ощутимо подешевел»
Фото Доллар ощутимо подешевел
Фото Наличный курс на 16 декабря: доллар – 23,30-23,60 грн, евро – 25,90-26,40 грн
Фото Курс валют на сегодня 16 декабря - доллар стал дешевле, евро подорожал
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.12.19, 07:10 Национальный банк Украины на 16 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,25 грн. Курс российского…
Канал 112 Канал 112  ·  16.12.19, 08:00 Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 декабря, курс доллара на уровне 23,49 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.  Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 08:37 Доллар немного подешевел в банках
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Канал 112 Канал 112  ·  16.12.19, 09:50 Средний курс доллара в украинских банках в понедельник, 16 декабря, составляет 23,30-23,60 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  16.12.19, 10:13 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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