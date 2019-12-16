Доллар ощутимо подешевел

Доллар США существенно сдал позиции в понедельник, 16 декабря. Национальный банк Украины установил курс этой иностранной валюты на уровне 23,49 гривен. Соответствующие данные размещены на официальном сайте регулятора.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (пятницей 13-го), доллар подешевел на 7 копеек. Евро же укрепил свои позиции. Данная иностранная валюта выросла в цене на 1 копейку. В понедельник евро поднялся до 26,25 гривен.

Всю прошлую неделю доллар не переставал терять свои позиции. Так, в период с 9 по 13 декабря иностранная валюта просела на межбанке с 23,68 (23,70) до 23,485 (23,495) гривен.

Курс гривны остался почти без изменений

Обновлено в 09:50 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже остался на предыдущем уровне.

Обновлено в 10:13 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA