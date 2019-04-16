Доллар подорожал: сколько стоит валюта 16 апреля (8 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 апреля, курс доллара на уровне 26,81 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар вырос на 10 коп.

Курс евро остался неизменным. Он установлен на уровне 30,33 грн.

Стоимость российского рубля выросла до 0,417 грн.

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Обновлено в 10:29 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс в покупке и в продаже остался на прежнем уровне.

Обновлено в 10:35 В то время, как накануне евро резко вырос накануне второго тура выборов Президента, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 апреля на 0,74 коп. до 26,9606 UAH/USD, курс покупки - на 0,44 коп. до 26,6548 UAH/USD. О