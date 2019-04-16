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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:35
Доллар подорожал: сколько стоит валюта 16 апреля

Доллар подорожал: сколько стоит валюта 16 апреля (8 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 апреля, курс доллара на уровне 26,81 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар вырос на 10 коп.

Курс евро остался неизменным. Он установлен на уровне 30,33 грн.

Стоимость российского рубля выросла до 0,417 грн.

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Обновлено в 10:29 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс в покупке и в продаже остался на прежнем уровне.

Обновлено в 10:35 В то время, как накануне евро резко вырос накануне второго тура выборов Президента, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 апреля на 0,74 коп. до 26,9606 UAH/USD, курс покупки - на 0,44 коп. до 26,6548 UAH/USD. О

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар подорожал: сколько стоит валюта 16 апреля»
Фото Доллар подорожал: сколько стоит валюта 16 апреля
Фото Курс валют на 16 апреля: доллар и евро растут в цене. Инфографика
Фото Курс валют на сегодня 16 апреля - доллар стал дороже, евро подорожал
Фото Курс доллара и евро немного упал в киевских обменниках
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УНН УНН  ·  16.04.19, 06:35 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 апреля установлены на таком уровне: 26.810204 грн за доллар; 30.330384 грн за евро;…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.04.19, 07:10 Национальный банк Украины на 16 апреля установил курс доллара на уровне 26,81 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 9 коп. Стоит 30,33 грн. Курс российского…
ТСН ТСН  ·  16.04.19, 08:21 Валюта дорожает ежедневно.
Капитал Капитал  ·  16.04.19, 08:54 Национальный банк Украины на вторник, 16 апреля 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 26,8102 грн за доллар против 26,7139 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  16.04.19, 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 16.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 16 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.04.19, 10:35 В то время, как накануне евро резко вырос накануне второго тура выборов Президента, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению…
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