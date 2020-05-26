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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 09:36
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Доллар подорожал: сколько стоит валюта 26 мая

Доллар подорожал: сколько стоит валюта 26 мая (4 новости)

«Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 2687,42 гривни; 100 EUR – 2931,57 гривни»

Национальный банк Украины на 26 мая установил курс доллара на уровне 26,87 грн. Это на 12 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 29,31 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,85 грн. Продают по 26,90 грн.

За евро предлагают 29,03 грн. Продают по 29,14 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Обновлено в 09:36 Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 2687,42 гривни; 100 EUR – 2931,57 гривни.

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар подорожал: сколько стоит валюта 26 мая»
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.20, 08:45 Валюта плавно дорожает
Униан Униан  ·  26.05.20, 08:54 Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 2687,42 гривни; 100 EUR – 2931,57 гривни.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 09:36 Официальный курс НБУ на 26 мая: 100 USD – 2687,42 гривни; 100 EUR – 2931,57 гривни.
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