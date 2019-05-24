Доллар продолжает дорожать

На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна несколько подешевела по отношению к доллару, но укрепилась – относительно европейской валюты.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 24 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.

Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене всего 3 копейки.

Евро же наоборот подешевело – минус 5 копеек.

Нацбанк резко ослабил курс гривны

Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,33 гривны.

Обновлено в 10:07 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже - на 8 коп.

Обновлено в 10:58 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA