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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:58
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Доллар продолжает дорожать

Доллар продолжает дорожать (7 новостей)

«Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, курс доллара на уровне 26,33 грн»

На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Гривна несколько подешевела по отношению к доллару, но укрепилась – относительно европейской валюты.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 24 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.

Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" прибавил в цене всего 3 копейки.

Евро же наоборот подешевело – минус 5 копеек.

Нацбанк резко ослабил курс гривны
Нацбанк резко ослабил курс гривны

Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,33 гривны.

Обновлено в 10:07 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже - на 8 коп.

Обновлено в 10:58 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар продолжает дорожать»
Фото Доллар продолжает дорожать
Фото Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Фото Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
Фото Курс валют на сегодня 24 мая - доллар стал дороже, евро подешевел
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  24.05.19, 06:35 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 мая установлены на таком уровне: 26.335723 за доллар; 29.335362 грн за евро;…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.19, 07:10 Национальный банк Украины на 24 мая установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 5 коп. Стоит 29,38 грн. Курс российского рубля…
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 08:57 Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, курс доллара на уровне 26,33 грн.
Главред Главред  ·  24.05.19, 09:59 валюта_доллары_евро / 1zoom.ru В Украине Национальный банк на несколько копеек снизил курс гривны к доллару, но немного укрепил нашу валюту к евро. Курс доллара повысился на 3 копейки, а курс евро...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 10:07 Средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 24 мая, составляет 26,20-26,49 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.05.19, 10:58 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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