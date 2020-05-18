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Доллар упал до минимума: официальный курс НБУ

Доллар упал до минимума: официальный курс НБУ (3 новости)

«На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар, который оказался на 6…»

Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, укрепил курс гривны на 6 копеек по отношению к доллару. Таким образом, доллар упал до минимума за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 15 мая.

В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2657,1 гривен (-0,067 грн)

– 100 евро – 2879,10 гривен (+0,0233 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже подешевел на 4 копейки до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро.

Аналитик озвучил прогноз курса доллара на неделю

В НБУ заявили, что не ожидают значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар упал до минимума: официальный курс НБУ»
Фото НБУ повысил официальный курс евро
Фото Доллар упал до минимума: официальный курс НБУ
Фото Доллар упал до минимума за два месяца
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 17:25 Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,79 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.Об этом сообщает РБК-Украина со…
Апостроф Апостроф  ·  18.05.20, 18:01 На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар, который оказался на 6 копеек ниже, чем курс доллара, установленный в понедельник, 18 мая.
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