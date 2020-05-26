Дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети - Кличко (5 новостей и 1 видео) «Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 26 мая проведет брифинг, где сообщит последние данные о ситуации с коронавирусом в столице»

Дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и дети. В столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели за период эпидемии COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, дети и младенцы лечатся от COVID-19 более месяца. Больше всего выздоровевших - среди людей возрастом 30-49 лет: "16% уже выздоровели. Но их и больше всего в числе инфицированных - почти 39%".

Мэр Киева уточнил, что тяжелее всего лечатся пациенты, которым более 65%, - их выздоровело более 13%: "Однако больше всего летальных случаев - среди старших людей".

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 26 мая в Украине коронавирус подтвержден у 21 584 человек, 644 умерли, 7575 выздоровели.

Динамика заболевания по областям страны.

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Обновлено в 14:40 В Киеве, где коронавирусом заразились уже 2,7 тыс. человек, дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга. Так, он сообщил, что на сегодня в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период панде