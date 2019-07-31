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Экономика и финансы
Фокус Фокус ·
Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий (4 новости)

«Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы»

Член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На этом посту Свенчицкий сменит нынешнего бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемету. "Вчера на заседании совета утвердили кандидатуру будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента", - сообщил сам Щемета. Свенчицкий занимал должности мэра Варшавы и министра международных экономических отношений в правительстве Тадеуша Мазовецкого. Как ранее сообщал Фокус: В 2014 году Кабмин Украины создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. А до этого он занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.07.19, 12:46 Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 14:10 Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы.
РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 15:13 Член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью 2019 года вместо Альгирдаса Шеметы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.Кандидатура будущего…
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