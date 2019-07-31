Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

Член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На этом посту Свенчицкий сменит нынешнего бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемету. "Вчера на заседании совета утвердили кандидатуру будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента", - сообщил сам Щемета. Свенчицкий занимал должности мэра Варшавы и министра международных экономических отношений в правительстве Тадеуша Мазовецкого. Как ранее сообщал Фокус: В 2014 году Кабмин Украины создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. А до этого он занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.