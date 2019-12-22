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Домашняя вечеринка обернулась трагедией

Домашняя вечеринка обернулась трагедией (5 новостей)

«Во время стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек»

По меньшей мере 13 человек были ранены на частной вечеринке в Чикаго, штат Иллинойс. Полиция уже задержала 2 подозреваемых в стрельбе.

Инцидент произошел во время домашней вечеринки, говорится в заявлении полицейского управления Чикаго, пишет Abc7chicago.

Меня разбудил звук, похожий на выстрелы. Он был громким и близким. Вскоре я услышал звуки людей, которые кричали и бежали с вечеринки, – сообщил местный житель.

Жертвами стрельбы стали 13 человек, среди них 16-летний подросток, который в то время находился недалеко от дома, где начали стрелять. Раненых доставили в местные больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В Джерси-Сити произошла стрельба в магазине, есть жертвы
В Джерси-Сити произошла стрельба в магазине, есть жертвы

Информации о состоянии, возрасте и поле пострадавших на данный момент нет.

Недавно в американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, на кошерном рынке двое неизвестных открыли огонь. В результате перестрелки погибли 6 человек, нескольких ранили.

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УНН УНН  ·  22.12.19, 15:29 По меньшей мере 13 человек были ранены в воскресенье утром в резиденции, расположенной на улице Саут-Мэй в Чикаго штат Иллинойс. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN, передаёт УНН.Стрельба…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.12.19, 15:34 В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.Как сообщается, стрельба…
Подробности Подробности  ·  22.12.19, 16:36 В США произошла стрельба на вечеринке в одном из местных домов Чикаго
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 17:48 Во время стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек.
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