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"Донбасс порожняк не гонит": Путин поговоркой отвертелся от вопроса о войне на Донбассе

"Донбасс порожняк не гонит": Путин поговоркой отвертелся от вопроса о войне на Донбассе (5 новостей)

«Путин сегодня дает большую пресс-конференцию»

Закрытие границы на Донбассе, в соответствии с минскими договоренностями, должно закончиться только после "всеобъемлющего политического урегулирования", которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины, заявил президент России Владимир Путин.

Проблему Донбасса не удастся решить силовым путем, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин. Пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал "Россия 24".

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк спросил, когда Путин примет "решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке".

"Что касается минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках… Бывший президент [Украины] Петр Алексеевич Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководители двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вскрою, так сказать, подноготную этих переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили. И они поставили свои подписи. Таким образом, Украина признала, что такая власть существует", заявил Путин.

На тайных переговорах в Риме достигнута договоренность с племенами Ливии…
На тайных переговорах в Риме достигнута договоренность с племенами Ливии…

По его словам "это первая часть марлезонского балета".

"Вторая часть заключается в том, что там проведены выборы были… И это как раз демократический способ организации власти. Третье. В самих минских соглашениях есть указания прямо на то, что является правом этих республик… Там все прописано, сказано и про язык, и про местную милицию… Сейчас я подойду к спорным моментам. Я не буду здесь ничего скрывать… И украинская общественность, и российская, должны знать, о чем идет речь. Есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. И о закрытие границы. Закрытие границы, в соответствие с минскими соглашениями, должно начаться на второй день после проведения выборов. И закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано тогда и будет закрытие границы", продолжил Путин.

По его словам, на Донбассе "нет иностранных войск".

"Там есть местная милиция, местная самооборона, ни состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос а откуда у них танки, тяжелая артиллерия. Послущайте. Во многих горячих точках мира происходят конфликты, с применением танков, артиллерии итд… Откуда они их берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная… Что касается наемников, ну да. Я и в Париже сказал: там есть французы и немцы, которые воюют, и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не составляют основу этих формирований", отметил президент России.

Путин подчеркнул, что "самая главная проблема заключается в том, что "нет желания и не просматривается решать этот вопрос в диалоге с людьми".

"Не пытаться создат

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