Донос в политике это признак слабости - Золотарев (3 новости) «Донос в политике это признак слабости, а донос на своих вчерашних партнеров - вдвойне. Ситуация с разводом в ОппоБлоке и…»

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что позиция нардепа Юрия Бойко, который написал заявление в МВД на своих бывших коллег из Оппозиционного блока, показала, как в украинской политике личные амбиции возвышаются над убеждениями и национальными интересами.После заявления в МВД нардепа Юрия Бойко на его бывших соратников из Оппозиционного блока ситуация "запахла свинарником", заявил в Facebook политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Донос в политике это признак слабости, а донос на своих вчерашних партнеров вдвойне. Ситуация с разводом в Оппоблоке и раньше была далека от цивилизованной. После заявления Бойко в полицию и вовсе запахла свинарником", написал он.

Политолог считает, что история в Оппозиционном блоке похожа на развод супругов.

"Приличные и порядочные люди даже если и расстаются, то стремятся сделать это, не теряя лица и соблюдая приличия. Впрочем, всегда хватает тех, кто в такие моменты показывают себя во всей "красе", насколько хватит фантазии, возможностей и отсутствия моральных тормозов. Можно просто посуду побить или навалить кучу дерьма под дверь "бывшей". Можно с размахом и творчески подойти к мести, настучать куда надо, вытряхивая скелеты из семейных шкафов", заявил Золотарев.

Политолог Золотарев: Рейтинговые проблемы и Бойко и Рабиновича начались…

Эксперт добавил, что этой ситуации "аплодируют стоя" в Администрации Президента Украины.

"В нашей ситуации идиотизм происходящего в том, что политик, называющий себя оппозиционным, обращается за помощью к власти в борьбе с теми, кто вчера был с тобой под одним флагом. Банковая аплодирует стоя. К сожалению, в очередной раз демонстрируется то, что в украинской политике личные амбиции, интересы и счеты всегда возвышаются над идеологией, убеждениями, общественными и национальными интересами", написал политолог.

В заявлении Оппозиционного блока от 11 декабря говорится, что Бойко обвинил членов партии в правонарушениях по статьям 170 (препятствование деятельности политических партий) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Сопредседатель Оппозиционного блока Борис Колесников и сопредседатель политисполкома партии Александр Касянюк были вызваны на допрос в Министерство внутренних дел.

Колесников считает, что цель Бойко сорвать съезд Оппозиционного блока, который запланирован на 15 декабря.

9 ноября 2018 года нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович в Верховной Раде подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы За жизнь". Партия "Оппозиционный блок" на политсовете 12 ноября не поддержала инициативу Бойко подписать соглашение с партией Рабиновича "За жизнь".

20 ноября народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул с трибуны Верховной Рады объявил об исключении Бойко и его коллеги Сергея Левочкина из фракции. Выбранный главой фракции Вадим Новинский заявил, что Бойко и Левочкина исключили "за предательство интересов избирателей и сотрудничество с властью". Дальнейшие планы Оппозиционного блока члены партии обсудят на съезде, отметил нардеп.