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Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ

Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ (4 новости)

«Активіста викликали для проведення окремих слідчих та процесуальних дій»

В Службе безопасности объяснили, зачем вызвали активиста Сергея Стерненка. По версии правоохранителей, активиста вызвали "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В Службе безопасности заверили, что Стерненку сегодня не планируют вручать подозрение в деле о нападении на него же в 2018 году.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергея Стерненко вызвано на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, увы, не вернет к жизни убитого ранее человека", - сообщили в СБУ.

Правоохранители также отметили, что в расследовании "дела Стерненка" ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 10:04 Служба безопасности Украины заявила, что допрос активиста Сергея Стерненко 18 марта не связан с уведомлением его о подозрении.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 10:06 Слідчі та процесуальні дії, які на даний момент проводять з громадським активістом Сергієм Стерненком не пов’язані з оголошенням йому про підозру
Главком Главком  ·  18.05.20, 10:08 Активіста викликали для проведення окремих слідчих та процесуальних дій
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