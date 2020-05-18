Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ (4 новости) «Активіста викликали для проведення окремих слідчих та процесуальних дій»

В Службе безопасности объяснили, зачем вызвали активиста Сергея Стерненка. По версии правоохранителей, активиста вызвали "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В Службе безопасности заверили, что Стерненку сегодня не планируют вручать подозрение в деле о нападении на него же в 2018 году.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергея Стерненко вызвано на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, увы, не вернет к жизни убитого ранее человека", - сообщили в СБУ.

Правоохранители также отметили, что в расследовании "дела Стерненка" ...