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Дорн уходит со сцены: скандальный певец сделал заявление (видео)

Дорн уходит со сцены: скандальный певец сделал заявление (видео) (5 новостей)

«Украинский хитмейкер Иван Дорн собрался в актеры. Ради этого певец даже готов оставить свою карьеру в музыке»

Украинский певец Иван Дорн объявил об уходе из музыки. Об этом сон сообщил в интервью «ТАСС». «Собственно, что меня больше всего волновало после того как я снялся — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера», — похвастался Дорн. Поэтому он принял важное решение. «Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — заявил Дорн. Ранее сообщалось, что Иван Дорн, Ян Гордиенко (YanGo), Владимир Остапчук и Андрей Шабанов снялись в ремейке клипа Вопли Видоплясова — Танці (1989), который стал первым клипом в украинском шоу-бизнесе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дорн уходит со сцены: скандальный певец сделал заявление (видео)»
Фото Дорн уходит со сцены: скандальный певец сделал заявление (видео)
Фото Дорн принял решение об уходе из музыки
Фото Иван Дорн закончил карьеру - все подробности
Фото Иван Дорн вернулся из России и задумался о новой карьере - никто не знает, шутка ли это/Недавно певец снялся в фильме "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова
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MIGnews MIGnews  ·  18.12.19, 15:49 Популярный украинский поп-исполнитель Иван Дорн рассказал о съемках в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 16:51 Известный украинский певец Иван Дорн заявил, что не будет больше заниматься музыкой, а вместо этого начнет сниматься в кино. Об этом скандальный артист рассказал в интервью российскому изданию.Дорн рассказал,…
Главред Главред  ·  18.12.19, 17:10 Иван Дорн принял решение прервать свою карьеру исполнителя, и пока его фанаты испугались, он в своих Stories раскрыл все подробности своего решения. Украинский певец, который живет и работает в России...
Апостроф Апостроф  ·  18.12.19, 19:28 Украинский хитмейкер Иван Дорн собрался в актеры. Ради этого певец даже готов оставить свою карьеру в музыке.
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