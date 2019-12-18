Дорн уходит со сцены: скандальный певец сделал заявление (видео)

Украинский певец Иван Дорн объявил об уходе из музыки. Об этом сон сообщил в интервью «ТАСС». «Собственно, что меня больше всего волновало после того как я снялся — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера», — похвастался Дорн. Поэтому он принял важное решение. «Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — заявил Дорн. Ранее сообщалось, что Иван Дорн, Ян Гордиенко (YanGo), Владимир Остапчук и Андрей Шабанов снялись в ремейке клипа Вопли Видоплясова — Танці (1989), который стал первым клипом в украинском шоу-бизнесе.