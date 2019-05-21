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Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля - И.Геращенко

Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля - И.Геращенко (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций Президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. "Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах - ИФ) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций. Источник: 0564.ua

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.19, 13:02 Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 13:08 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.05.19, 17:30 Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко описала, что происходило на консультациях нового Президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента. Да, он хочет распустить…
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