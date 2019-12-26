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Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится

Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится (5 новостей)

«В то время, как синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до Нового года, в пятницу 27 декабря в Киеве облачно, небольшой…»

Погода в Украине на Новый год резко изменится. Такой прогноз дают метеоролог Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo. Так, в ближайшие дни в стране сильно похолодает, осадки из дождя и тумана превратятся сначала в мокрый снег, а затем в снег, а к новогодним праздникам снова потеплеет. По данным Н. Диденко, в пятницу, 27 декабря, в стране похолодает до +2...+5 градусов, на Юге +4... +8. В Западных областях будет мокрый снег, а на остальных территориях дождь и туман. В Киеве 27 декабря будет дождь, в воздухе около +2 градусов. К концу недели в стране похолодает до минусов, погода будет влажной. Но уже 31 декабря - 1 января в страну снова придет потепление. Данные Н. Диденко подтверждают синоптики Украинского гидрометцентра, по прогнозу которых уже в субботу, 28 декабря, в страну придет дневной минус до -2 на Западе, Севере и в Центре. Восток будет балансировать в районе нуля, а на Юге +2... +4 градуса. По всей стране будет идти снег, на Западе довольно сильный. В воскресенье, 29 декабря, морозы усилятся до -3 -6 в ночное время, кроме южных и восточных областей, где будет от -1 до +1 ночью. Днем от 0 до -3, только в Крыму теплее от +3 до +5. Будет пасмурно, небольшой снег. Понедельник 30 декабря порадует украинцев сухой солнечной погодой с небольшим морозом днем. Ночью морозы усилятся в некоторых регионах. В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода. По данным Gismeteo для Киева, 31 декабря в столице будет +4 днем, а 1 января +3. Будет идти дождь, а в первый день нового года возможно прояснение. Такая теплая январская погода с дождем будет длиться в первые дни января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится»
Фото В новогоднюю ночь в Украину  придет резкое потепление
Фото Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится
Фото Прогноз погоды на 27 декабря: В Украине ожидается похолодание и дождь с мокрым снегом
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