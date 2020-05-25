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Дождь усилится: жителей Киева предупредили об опасности

Дождь усилится: жителей Киева предупредили об опасности (3 новости)

«Вечером в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют, что дождь в Киеве до 21:00 станет значительным, погодные условия в столице достигнут…»

В ближайшие часы непогода в Киеве усилится – дождь станет сильнее и может привести к подтоплениям.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

"До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия "значительный" (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении мэрии.

Между тем, в "Киевавтодоре" заверили, что к ликвидации последствий стихии "готовы 72 единицы специального транспорта и специальных средств, в том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции".

В случае обнаружения подтоплений киевлян призвали обращаться по телефону диспетчерского пункта, который работают круглосуточно: 284-74-19.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом. А 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который оставил ряд населенных пунктов без электричества. Деревья вырывало с корнем, они падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А ...

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Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 19:41 Вечером в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют, что дождь в Киеве до 21:00 станет значительным, погодные условия в столице достигнут 1 уровня опасности.
УНН УНН  ·  25.05.20, 19:44 Вечером дождь в столице достигнет критерия значительный. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра."До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)", - говорится…
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