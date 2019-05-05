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Дождей не избежать: какая погода будет в Одессе на следующей неделе

Дождей не избежать: какая погода будет в Одессе на следующей неделе (4 новости)

«Температура ночью в Украине в среднем составит +7-12 градусов, днем +14-19»

Местами ожидаются грозы и порывы ветра В понедельник, 6 мая, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и дождливая погода.По данным Гидрометцентра Украины, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура будет +3...+10, днем +6...+13, в Хмельницкой и Черновицкой областях на несколько градусов теплее.На Севере будет облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура опустится до +7...+14 градусов, а днем будет +14...+21 градус.В центральных регионах облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью прогнозируется +7...+14 градусов, днем +15...+23 градуса. А в Днепропетровской области синоптики обещают до +20...+25 градусов.На Востоке переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается температура +6...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.В южных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью ожидается температура +8...+14 градусов, днем +15...+22 градуса. В Запорожской области воздух прогреется до +18...+23 градуса.В Крыму прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.В Киеве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура в столице будет +10...+12 градусов, а днем прогнозируется до +15...+17 градусов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дождей не избежать: какая погода будет в Одессе на следующей неделе»
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.05.19, 13:22 6 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +15...+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил…
Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса  ·  05.05.19, 14:32 На будущей неделе в Одессе будет теплая весенняя погода, но с осадками. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 6 мая Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь,…
Униан Униан  ·  05.05.19, 17:54 Температура ночью в Украине в среднем составит +7-12 градусов, днем +14-19.
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