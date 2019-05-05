Дождей не избежать: какая погода будет в Одессе на следующей неделе

Местами ожидаются грозы и порывы ветра В понедельник, 6 мая, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и дождливая погода.По данным Гидрометцентра Украины, в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура будет +3...+10, днем +6...+13, в Хмельницкой и Черновицкой областях на несколько градусов теплее.На Севере будет облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура опустится до +7...+14 градусов, а днем будет +14...+21 градус.В центральных регионах облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью прогнозируется +7...+14 градусов, днем +15...+23 градуса. А в Днепропетровской области синоптики обещают до +20...+25 градусов.На Востоке переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается температура +6...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.В южных областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью ожидается температура +8...+14 градусов, днем +15...+22 градуса. В Запорожской области воздух прогреется до +18...+23 градуса.В Крыму прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.В Киеве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура в столице будет +10...+12 градусов, а днем прогнозируется до +15...+17 градусов.