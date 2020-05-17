Дожди возвращаются: синоптики предупредили украинцев о непогоде

После субботнего солнца сегодня в Украину снова возвращается непогода – дожди с грозами пройдут почти на всей территории страны, за исключением Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, центральных, северных и восточных областях температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На юге 18-20 градусов. При этом дожди синоптики обещают везде, кроме Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

В столице довольно тепло – 16-18 градусов, но тоже ожидается дождь с грозой.

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