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Дожди возвращаются: синоптики предупредили украинцев о непогоде

Дожди возвращаются: синоптики предупредили украинцев о непогоде (3 новости)

«В понедельник дожди утихнут»

После субботнего солнца сегодня в Украину снова возвращается непогода – дожди с грозами пройдут почти на всей территории страны, за исключением Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, центральных, северных и восточных областях температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На юге 18-20 градусов. При этом дожди синоптики обещают везде, кроме Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

В столице довольно тепло – 16-18 градусов, но тоже ожидается дождь с грозой.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометео...

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Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 06:27 В воскресенье, 17 мая, большая часть Украины окажется в зоне дождей, воздух прогреется до плюс 20 градусов.
Факты Факты  ·  17.05.20, 07:17 В понедельник дожди утихнут
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