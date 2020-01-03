Драка Ляшко и Геруса: расследование завершено

Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрея Геруса.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций аэропорта "Борисполь" произошел инцидент между Ляшко и Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта. 18 ноября Ляшко получил подозрение, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью". Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), предусматривающей безальтернативный арест. 19 ноября Бориспольский суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания для Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина"). 25 ноября прокуратура Киевской области сообщила, что обжалует решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства. 28 ноября Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для Ляшко - личное поручительство.

Обновлено в 16:42 Ляшко грозит до семи лет лишения свободы.

Обновлено в 19:27 В ведомстве отметили, что, по результатам предварительного расследования, процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.