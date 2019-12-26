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Драка в Раде: экс-нардепа из "Свободы" отправили под ночной домашний арест

Драка в Раде: экс-нардепа из "Свободы" отправили под ночной домашний арест (4 новости)

«Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из ВО Свобода Алексей Кайду, которого подозревают в нападении…»

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения Свобода Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из Слуги народа Андрея Богданца в кулуарах парламента. Об этом сообщает Радио Свобода.

Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.

12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Бывшего депутата отпустили на поруки.

За день до этого в парламенте произошел конфликт между Богданцом и группой представителей ВО Свобода. После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

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Стычка произошла у здания, где проходило заседание аграрного комитета, который начал рассмотрение законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Свобода выступает против введения рынка земли.

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 22:40 Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 23:27 Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из ВО "Свобода" Алексей Кайду, которого подозревают в нападении на народного депутата из "Слуги народа" Андрея…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 00:38 Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного…
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