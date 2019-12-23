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Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери

Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери (4 новости)

«Не удастся снести и памятник Ватутину»

Украинский институт национальной памяти попросит Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заложить в государственный бюджет средства на демонтаж советской символики с памятника "Родина-мать" в Киеве, но предварительно посоветуется с налогоплательщиками, готовы ли они оплачивать это, заявил глава института Антон Дробович.

Решение о демонтаже коммунистической символики (советского герба) со щита на памятнике "Родина-мать" в Киеве принято, но оно потребует больших затрат, заявил на пресс-конференции 23 декабря директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Что касается "Родины матери"…. Мне буквально позавчера сообщили, что в Институте [электросварки имени] Патона есть решение, как демонтировать, но это решение будет очень дорогое. Мы, конечно, обратимся в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы в следующем году заложить это в государственный бюджет. Но предварительно посоветуемся с гражданами, готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов, либо же предложим какой-то более грациозный вариант решения проблемы", отметил Дробович.

Он подчеркнул, что памятник "Родина-мать" очень сложная конструкция, которую нельзя разбалансировать.

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"Рука с мечом это маятник. Если мы повесим много каких-то инженерных конструкций, чтобы демонтировать щит, оно может перевесить эту статую. И тут безопасность граждан приоритетнее", добавил глава института.

Скульптура "Родина-мать" находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыта в 1981 году.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Бывший директор института нацпамяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владмир Вятрович заявлял по поводу этой скульптуры: "Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть убран из общественного пространства, то ли срезанием, то ли наложением".

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Фокус Фокус  ·  23.12.19, 13:59 Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что демонтаж герба Советского Союза на щите монумента "Родина-мать" в Киеве обойдется очень дорого и будет требовать сложных…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.12.19, 16:12 Демонтаж герба СССР на щите киевской монументальной скульптуры Родина-мать будет очень дорогостоящим и может испортить статую. Такое заявление сделал глава Института национальной памяти Антон Дробович…
Факты Факты  ·  23.12.19, 16:20 Не удастся снести и памятник Ватутину
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