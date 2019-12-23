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Общество
Капитал Капитал · · Обновлено в 17:26
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Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать"

Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать" (7 новостей)

«Дробович заметил, что Ватутин не подпадает под закон о декоммунизации, но проблема в том, что в Мариинском парке не памятник,…»

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает. «Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декомунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину — это могила. В таких случаях процедура совсем другая, памятник не может быть демонтирован», — сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина. Он отметил, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию и, возможно, заинтересованность родственников относительно этого вопроса.

Обновлено в 16:33 В настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве. Об этом сказал на брифинге глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, сообщил Интерфакс-Украина. Он пояснил, что личность военачальника под декоммунизацию не подпадает, а…

Обновлено в 17:26 Институт нацпамяти занимается изучением этого вопроса. По словам Дробовича, есть вероятность, что родственники помогут разрешить дилемму.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 14:13 Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 14:17 Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как…
УНН УНН  ·  23.12.19, 15:18 "Сам Ватутин... Этой фамилии нет в списке на декоммунизацию, в силу различных обстоятельств, я изучаю этот вопрос. Даже если бы она и была бы в этих списках и подпадала бы под декоммунизацию, существует…
Униан Униан  ·  23.12.19, 15:35 Дробович заметил, что Ватутин не подпадает под закон о декоммунизации, но проблема в том, что в Мариинском парке не памятник, а - его могила.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  23.12.19, 16:33 В настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве.  Об этом сказал на брифинге глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.12.19, 17:26 Демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину, который расположен в киевском Мариинском парке, в настоящее время нельзя по двум причинам. Во-первых, это могила военачальника, во-вторых, сама историческая…
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