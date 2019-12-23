Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать" (7 новостей) «Дробович заметил, что Ватутин не подпадает под закон о декоммунизации, но проблема в том, что в Мариинском парке не памятник,…»

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает. «Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декомунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину — это могила. В таких случаях процедура совсем другая, памятник не может быть демонтирован», — сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина. Он отметил, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию и, возможно, заинтересованность родственников относительно этого вопроса.

Обновлено в 16:33 В настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве. Об этом сказал на брифинге глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, сообщил Интерфакс-Украина. Он пояснил, что личность военачальника под декоммунизацию не подпадает, а…

Обновлено в 17:26 Институт нацпамяти занимается изучением этого вопроса. По словам Дробовича, есть вероятность, что родственники помогут разрешить дилемму.