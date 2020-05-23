ДТЕК «Нафтогаз» отримав видобуток газу з ущільнених пісковиків з глибини понад 5 км

Благодаря методу гидроразрыва пластов компании удалось вернуть скважину в добывающий фонд."ДТЭК Нефтегаз" успешно провела многостадийный гидравлический разрыв пластов (ГРП), получил промышленный приток газа и конденсата и таким образом вернул скважину в добывающий фонд, а также доказал запасы углеводородов в горизонте, который ранее промышленно не разрабатывался, сообщает пресс-служба компании.

"Особенность работ заключалась в том, что гидроразрыв проводился в пласте с низкой проницаемостью на глубине более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. При этом была применена технология на основе синтетических полимеров, которая нашла широкое применение в мире для интенсификации трудноизвлекаемых запасов и имеет лучшие показатели остаточной проницаемости. В пласт было закачано более 1000 м3 жидкости при максимальных устьевых давлениях около 1000 атм. Работы проводились с привлечением самого большого флота ГРП в Украине общей мощностью 25 000 л.с.", сказано в сообщении.

Пресс-служба ...