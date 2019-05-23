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ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатье: предварительная причина - отказ тормозов

ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатье: предварительная причина - отказ тормозов (5 новостей)

«В Закарпатской области в с. Лазещина Раховского района на автодороге Рогатин - Мукачево перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным четверо…»

В селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск-Мукачево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое были травмированы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Закарпатской области. «Инцидент произошел 23 мая около 14 часов. Во время движения перевернулся рейсовый автобус марки „Эталон“ сообщением Ивано-Франковск-Мукачево, который двигался в Закарпатье из Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении. За рулем автобуса находился 54-летний житель города Надворная Ивано-Франковской области. В салоне находилось около 25 пассажиров, детей среди них не было. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Во время спуска с вершины вниз водитель пытался удержать автобус, но на крутом повороте тот на скорости перевернулся. В результате ДТП травмы получили трое пассажиров, один из которых, один мужчина в возрасте около 40 лет, погиб. Еще двое пассажиров находятся в больнице: женщина в возрасте около 25 лет — в реанимации, у мужчины в возрасте около 40 лет повреждено бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и травмированных пассажиров, а также все обстоятельства смертельного ДТП. Также,

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УНН УНН  ·  23.05.19, 16:36 В Закарпатской области в с. Лазещина Раховского района на автодороге "Рогатин - Мукачево" перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным четверо пассажиров пострадали, один человек погиб. Об…
Комментарии Комментарии  ·  23.05.19, 16:50 Автобус следовал из Ивано-Франковска в Мукачево В Закарпатской области  перевернулся рейсовый автобус. Инцидент произошел в с. Лазещина Раховского района на автодороге "Рогатин - Мукачево". Согласно предварительной…
УНН УНН  ·  23.05.19, 17:20 Сегодня в Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего один пассажир погиб, еще двое травмированы. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Об этом УНН сообщает…
Фокус Фокус  ·  23.05.19, 18:34 На автодороге Рогатин – Мукачево в Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии пострадали пять человек, один из которых, 41-летний мужчина, скончался. Об этом сообщает пресс-служба…
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