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ДТП в Киеве: водитель спасал котенка и погиб под колесами авто (видео 18+)

ДТП в Киеве: водитель спасал котенка и погиб под колесами авто (видео 18+) (3 новости)

«В ДТП в Киеве погиб водитель Daewoo Nexia, который вышел из авто, чтобы спасти котенка от неминуемой гибели. Видео опубликовал…»

В Киеве под колесами автомобиля погиб водитель, который пытался спасти котенка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На опубликованном ресурсом видео видно, что на повороте возле авторынка мужчина вышел из своего автомобиля Daewoo Nexia, чтобы забрать животное с проезжей части. Оставив машину, он попытался перебежать дорогу возле пешеходного перехода, чтобы перенести котенка.

В этот момент на зеленый сигнал светофора проезжал внедорожник Mercedes GL 450, который, не успев затормозить, сбил мужчину. Отмечается, что от полученных травм водитель Daewoo скончался. 

Ранее под Черниговом лось стал причиной масштабного ДТП. Автомобиль Кіа сбил животное, после чего карета скорой помощи и еще один автомобиль совершили наезд на лося. Животное погибло на месте, автомобили получили повреждения.

На трассе столкнулись автомобили криворожской военной части. Один военный…
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Также сообщалось, что в прошлом году в Украине произошло 550 ДТП с участием животных, 29 из них – с пострадавшими.

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.04.19, 13:15 В ДТП в Киеве погиб водитель Daewoo Nexia, который вышел из авто, чтобы спасти котенка от неминуемой гибели. Видео опубликовал ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.Дорожно-транспортное происшествие произошло…
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