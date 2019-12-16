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Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО

Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО (6 новостей)

«Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников. Об этом министр сам рассказал в эфире телеканала…»

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что отказался от государственной охраны и пользуется услугами частных охранников. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал он. 

Министр отметил, что надеется на временный характер этой меры.

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Дубилет сообщил о том, что попросил предоставить ему госохрану 8 ноября. Министр заявил, что вокруг него появилось две зоны напряжения, связанные с координацией проекта по борьбе с теневым рынком алкоголя и проведением конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее Дубилет заявлял, что в правительстве запустили проект для борьбы с теневым рынком сигарет и алкоголя в Украине.По его словам, на данный момент до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени. Если 50% этого рынка вывести "на свет", бюджет ежегодно будет дополнительно получать 5–10 млрд грн.Для борьбы с теневым рынком в правительстве хотят обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Также планируют направить силовые органы для работы с магазинами, которые торгуют незаконной продукцией. По словам министра, "известны все имена и адреса", и требуется только политическая воля.

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Капитал Капитал  ·  16.12.19, 09:51 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников. Об этом министр сам рассказал в эфире телеканала…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 10:21 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет решил отказаться от госохраны в пользу частной фирмы. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV. "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  16.12.19, 10:34 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что отказался от государственной охраны и пользуется услугами частных охранников. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV. "Я когда обратился за…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.12.19, 11:26 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что отказался от государственной охраны и за свой счет нанял двух частных охранников. Об этом он сказал в интервью ICTV.По его словам, когда он обратился…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 12:04 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет решил отказаться от госохраны в пользу частной фирмы. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV. "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что…
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