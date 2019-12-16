Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО (6 новостей) «Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников. Об этом министр сам рассказал в эфире телеканала…»

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что отказался от государственной охраны и пользуется услугами частных охранников. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал он.

Министр отметил, что надеется на временный характер этой меры.

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Дубилет сообщил о том, что попросил предоставить ему госохрану 8 ноября. Министр заявил, что вокруг него появилось две зоны напряжения, связанные с координацией проекта по борьбе с теневым рынком алкоголя и проведением конкурсов на государственные топ-должности.

Ранее Дубилет заявлял, что в правительстве запустили проект для борьбы с теневым рынком сигарет и алкоголя в Украине.По его словам, на данный момент до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени. Если 50% этого рынка вывести "на свет", бюджет ежегодно будет дополнительно получать 5–10 млрд грн.Для борьбы с теневым рынком в правительстве хотят обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Также планируют направить силовые органы для работы с магазинами, которые торгуют незаконной продукцией. По словам министра, "известны все имена и адреса", и требуется только политическая воля.