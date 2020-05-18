Дубинский объяснил, почему в Украине самый большой зеленый тариф и высокие цены на свет (3 новости) «Депутаты потребуют отставки временного министра энергетики Ольги Буславец»

В Украине один из самых высоких тарифов в мире на зеленую энергетику — 4,21 грн за кВт·час. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, сравнив наши цены с мировыми:

в США киловатт экологически чистой энергетики стоит в пересчете на гривну 58 копеек в Германии киловатт стоит порядка 2 грн/кВт·час.

"Если мы самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой, то почему мы должны платить за зеленый тариф самые высокие цены в мире? У нас, что — самая дорогая рабочая сила или такое редкое солнце или ветер? Нет. А все потому, что владеют зеленой энергетикой такие люди как Ахметов — ему принадлежит порядка 60% этого рынка. Где-то 20% владеет Хорошковский, а оставшимися 20% группа других супербизнесменов. Там где-то 10 человек", — цитирует Дубинского его сайт.

Депутат отметил, что этой группе лиц невыгодна активная работа атомных электростанций в Украине. Поскольку они производят самую дешевую электроэнергию. Ее себестоимость находится на уровн...