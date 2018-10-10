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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:47
· Польша · Президент Польши · Швейцария
Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой

Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой (8 новостей)

«Президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери ЕС для Грузии и Украины должны быть открытыми»

Во время выступления в Швейцарии в университете Цюриха президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери для Украины относительно членства в ЕС открыты.

"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей в ЕС и Запада, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Двери в Евросоюз должны оставаться открытыми. Хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС", - заявил Дуда, информирует РАР.

В контексте общих европейских ценностей польский лидер пожалел об отсутствии европейской солидарности по проекту "Северный поток-2".

"Я не сомневаюсь, что в Европе не будет места проектам, которые полезны только для одной страны, а угрожают энергетической безопасности других", - заявил президент РП,

Украина и Польша подписали новый контракт по газу
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"Северный поток - 2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Есть расширением "Северного потока". По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Параллельно текущем газопровода OPAL немецкие компании строят газопровод Eugal для поставок газа в центрально-европейского газового хаба в австрийский городок Баумгартен.

Обновлено в 12:10 Об этом заявил президент Польши Дуда, сообщает «Европейская правда».

Обновлено в 12:47 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери ЕС для Грузии и Украины должны быть открытыми.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой»
Фото Украина должна стать частью ЕС - Дуда
Фото Двери в Евросоюз должны оставаться открытыми для Украины - Дуда
Фото Дуда: Украину и Грузию нельзя оставлять вне ЕС только потому, что РФ хочет решать их судьбу
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Хвиля Хвиля  ·  10.10.18, 08:02 Двери для Украины, Грузии и стран Балканского полуострова относительно членства в ЕС должны оставаться открытыми. На этом во время выступления в университете Цюриха (Швейцария) заявил президент Польши…
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Униан Униан  ·  10.10.18, 10:07 Анджей Дуда также упомянул об отсутствии европейского единства в отношении газопровода "Северный поток-2".
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.10.18, 11:38 Президент Польши Дуда раскритиковал проект газопровода "Северный поток-2", поскольку он, по мнению президента, противоречит единству ЕС, будучи полезным только одной стране и создавая угрозу для других.…
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Новое Время Новое Время  ·  10.10.18, 12:47 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери ЕС для Грузии и Украины должны быть открытыми.
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