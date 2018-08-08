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Дуда назвал главный переломный момент в истории Европы

Дуда назвал главный переломный момент в истории Европы (4 новости)

«Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы»

Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Onet.pl.

"Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горе и беспомощность в связи с жестоким насилием, а также траур по погибшим солдатам и мирным жителям", - написал президент Польши в письме к участникам конференции в Варшаве, посвященной 10 годовщине нападения РФ на Грузию.

Российско-грузинская война 2008 года продемонстрировала, что "в архитектуре европейской и мировой безопасности появился тревожный брешь", пояснил польский лидер.

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"Значение тех трагических событий в полной мере оценил президент Лех Качиньский, прибывший в Тбилиси в обществе президентов Украины, Литвы, Эстонии и премьера Латвии", - добавил он, напомнив, что Польша и Грузия в этом году празднуют 100-летие восстановления независимости.

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Европейская правда Европейская правда  ·  08.08.18, 14:36 Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 15:32 Агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из переломных моментов в новейшей истории Европы
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.08.18, 15:59 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что агрессия России против Грузии в 2008 году - это один из главных переломных моментов в новейшей истории Европы, передает...
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