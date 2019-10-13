  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Дуда призвал "солидарно давить на Россию"
Мир
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:23
· Россия
Дуда призвал "солидарно давить на Россию"

Дуда призвал "солидарно давить на Россию" (6 новостей)

«Дуда призвал лидеров государств ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО»

Страны ЕС не могут игнорировать угрозу для региона, которую представляет Россия. Они должны "солидарно оказывать давление" на нее и поддерживать все необходимые инициативы.

С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия. Об этом пишет "Польское Радио".

Дуда призвал лидеров государств ЕС укреплять безопасность восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центрально-Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасна Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет, – сказал польский президент.

Александр КРАСЮК: «Россиянин Устинов точно не будет соперником Усика»
Александр КРАСЮК: «Россиянин Устинов точно не будет соперником Усика»

Кроме того, Дуда также отметил интенсивное сотрудничество Польши с США. Он отметил, что это – не альтернатива взаимодействию с ЕС, а дополнения и усиления.

"В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", – добавил президент Польши.

Какие отношения сейчас у Украины и Польши?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

О чем договорились Зеленский и Дуда:

  • Эксгумационные работы – Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

  • Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.

  • Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

  • "Северный поток-2" – Владимир Зеленский подчеркнул, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный газопровод "Северный поток-2" глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".

    • Обновлено в 11:57 "О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - отметил Дуда.

    Обновлено в 12:23 Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы,которые  представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, сообщает Польское радио. «О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет», — отметил Дуда. Он призвал лидеров евросоюзных государств поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза. «Хочу заверить, что Польша считает свое интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с Европейским Союзом, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества», — добавил он.

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Украинская правда Украинская правда  ·  13.10.19, 10:05 Президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС не игнорировать угрозы для региона, которую представляет Россия и "солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию".
    Телеграф Телеграф  ·  13.10.19, 10:36 Дуда призвал лидеров государств ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО.
    Гордон Гордон  ·  13.10.19, 11:49 По словам президента Польши Анджея Дуды, об опасности России  знают те европейские государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет.Президент Польши…
    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.10.19, 11:57 Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы, которую представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах, в которую…
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Капитал Капитал  ·  13.10.19, 12:23 Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы,которые  представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах,…
    УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
    ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
    Дуда призвал &quot;солидарно давить на Россию&quot;

    Дуда призвал "солидарно давить на Россию"
    В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат

    В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат
    В результате тайфуна &quot;Хагибис&quot; в Японии погибли не менее 8 человек

    В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 8…
    В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)

    В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)
    Турция взяла под контроль первый сирийский город

    Турция взяла под контроль первый сирийский город
    Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа

    Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа
    ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на соглашение

    ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на…
    В Кении самолет потерпел крушение

    В Кении самолет потерпел крушение
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ

    Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ
    На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО

    На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО
    МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко

    МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко
    Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ

    Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ
    На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она ему ножом в спину

    На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она…
    Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с &quot;депутатами&quot; от Крыма

    Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от…
    НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком

    НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком
    Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии

    Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.