Дуда призвал "солидарно давить на Россию"

Страны ЕС не могут игнорировать угрозу для региона, которую представляет Россия. Они должны "солидарно оказывать давление" на нее и поддерживать все необходимые инициативы.

С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия. Об этом пишет "Польское Радио".

Дуда призвал лидеров государств ЕС укреплять безопасность восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центрально-Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасна Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет, – сказал польский президент.

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Кроме того, Дуда также отметил интенсивное сотрудничество Польши с США. Он отметил, что это – не альтернатива взаимодействию с ЕС, а дополнения и усиления.

"В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", – добавил президент Польши.

Какие отношения сейчас у Украины и Польши?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

О чем договорились Зеленский и Дуда:

Эксгумационные работы – Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.

Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

"Северный поток-2" – Владимир Зеленский подчеркнул, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный газопровод "Северный поток-2" глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".

Обновлено в 11:57 "О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - отметил Дуда.

Обновлено в 12:23 Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы,которые представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, сообщает Польское радио. «О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет», — отметил Дуда. Он призвал лидеров евросоюзных государств поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза. «Хочу заверить, что Польша считает свое интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с Европейским Союзом, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества», — добавил он.