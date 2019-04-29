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Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив (4 новости)

«Американские военные заявили, что отправили два военных корабля ВМС через Тайваньский пролив в воскресенье, поскольку Пентагон увеличивает частоту движения по…»

Американские военные заявили, что отправили два военных корабля ВМС через Тайваньский пролив в воскресенье, поскольку Пентагон увеличивает частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на сопротивление со стороны Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что этот шаг рискует еще больше усилить напряженность в отношениях с Китаем, но, вероятно, саморегулируемый Тайвань будет рассматривать его как знак поддержки со стороны администрации Трампа на фоне растущих трений между Тайбэем и Пекином.

Тайвань является одной из растущих точек горячих точек в отношениях США и Китая, которые также включают в себя торговую войну, санкции США и все более мускулистую военную позицию Китая в Южно-Китайском море, где Соединенные Штаты также осуществляют патрулирование в условиях свободы навигации.

Два эсминца были определены как William P. Lawrence и Stethem.. 

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"Транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - заявил командир Клей Досс, представитель Седьмого флота ВМС США.

Досс сказал, что во время транзита не было небезопасных или непрофессиональных взаимодействий с судами других стран.

Ранее сообщалось, что начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России, которая "захватывает ключевые водные магистрали", и Китаю.

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Газета День Газета День  ·  29.04.19, 10:03 Американские военные заявили, что отправили два военных корабля ВМС через Тайваньский пролив в воскресенье, поскольку Пентагон увеличивает частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на…
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