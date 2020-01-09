Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку (3 новости) «Палата общин парламента Великобритании 9 января приняла судьбоносный законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза. В третьем чтении в поддержку высказались..»

Палата общин парламента Великобритании приняла 9 января в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что в поддержку билля, включающего в себя сделку с Европейским союзом об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.

Законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палаты лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе. Крайней датой Brexit установлено 31 января, и результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.