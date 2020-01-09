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Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку

Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку (3 новости)

«Палата общин парламента Великобритании 9 января приняла судьбоносный законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза. В третьем чтении в поддержку высказались..»

Палата общин парламента Великобритании приняла 9 января в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что в поддержку билля, включающего в себя сделку с Европейским союзом об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.

Законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты. Палаты лордов должна начать обсуждение закона на следующей неделе. Крайней датой Brexit установлено 31 января, и результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  09.01.20, 20:37 Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает ВВС. В поддержку законопроекта, включающего в себя сделку с ЕС об…
Главред Главред  ·  09.01.20, 23:55 Палата общин парламента Великобритании 9 января приняла судьбоносный законопроект Brexit о выходе королевства из состава Европейского союза. В третьем чтении в поддержку высказались...
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