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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 18:12
· Песня · Клип
Два в одном: группа "Бумбокс" обнародовала клип к песням "Твій номер / Плющ"

Два в одном: группа "Бумбокс" обнародовала клип к песням "Твій номер / Плющ" (5 новостей и 1 видео)

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Группа Бумбокс представила видео, в котором объединились две песни "Твой номер" и "Плющ". Клип появился на YouTube-канале familyboombox во вторник, 24 декабря.

Идея несколько нестандартного клипа исходила от продюсера группы Алексея Согомонова. Именно он решил объединить две композиции в одном видео.

В клипе нет спецэффектов, множества локаций и декораций. На видео группа играет в просторном помещении, которое похоже на ангар для самолетов, а над ними возвышается огромный светящийся шар.

"Это одна из немногих очень светлых позитивных песен. Песни, которые, по моему мнению, излучают жизнь". "Твой Номер" о том, как прекрасно вдруг неожиданно влюбиться. Простая и одна из моих любимых песен", - заявил Хлывнюк.

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Клип начинается с песни "Твой номер", а затем резко переходит в композицию, слова которой были написаны 119 лет назад великой украинской поэтессой Лесей Украинкой, - "Плющ". По словам Хлывнюка, они не могут совпадать, так как одна песня о счастье, когда "лирический герой летает, влюбившись". А другая - о разлуке.

"Песня "Плющ" для меня лично - это, когда я думаю, что очень талантливый, тогда я читаю украинскую поэзию и иду, как говорил Окуджава, мыть посуду", - отметил артист.

https://www.youtube.com/watch?v=_GajnKOxeXU&feature=emb_logo

Обновлено в 17:37 Музыканты сообщили, что видео было снято и за короткий срок. Его предложил создать продюсер групп Алексей Согомонов.

Обновлено в 18:12 В клипе нет спецэффектов, множества локаций и декораций. На видео группа играет в просторном помещении, которое похоже на ангар для самолетов, а над ними возвышается огромный светящийся шар.

ФОТО К НОВОСТИ: «Два в одном: группа "Бумбокс" обнародовала клип к песням "Твій номер / Плющ"»
Фото Группа "Бумбокс" обнародовала один клип к двум песням (Видео)
Фото "Твій номер/Плющ": группа "Бумбокс" выпустила новый клип
Фото Группа Бумбокс выпустила "двойной" клип
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